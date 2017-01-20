4 أسباب هتخليك تروح الساونا أهمها تعزيز المناعة

كتبت نهى طارق

الذهاب للساونا لها العديد من الفوائد الصحية فهي تساعد على تحسين الدورة الدموية وتعزيز الجهاز المناعي وتحسين صحة العضلات وتخفيف اضطرابات النوم، تقول الدراسات إن جلسة ساونا واحدة تساعد على زيادة معدلات دقات القلب بنسبة 75% وهي نفس النسبة التي تسببها ممارسة التمرينات الرياضية، كما أن الحرارة الناجمة عن الساونا توسع الأوعية الدموية وتؤدي إلى زيادة تدفق الدم وبالتالي تضمن إزالة السموم من الجسم.

وقد رصد موقع organic Facts أهم الفوائد الصحية للذهاب لجلسات السونا وأهمها:

1.

تناغم العضلات

السونا تساعد على تخفيف الدهون وتقليل السيلوليت بالإضافة إلى تخفيف آلام المفاصل وتقليل الوزن للمساعدة في فقدان الوزن عن طريق زيادة كثافة وتواتر معدلات التمثيل الغذائى.

2.

تعزيز صحة الدورة الدموية

حمامات البخار الساخن تعزز مرونة الأوعية الدموية أكثر مرونة بالتالي زيادة الدورة الدموية حتى في الأطراف الأمر الذي يضمن إزالة السموم كاملة وتعزيز وصول الأكسجين إلى أنسجة الجسم وكذلك تضمن التوزيع الأمثل للمواد الغذائية إلى جميع أجزاء الجسم بما في ذلك الجلد، فهي تخفف أعراض أمراض الجهاز التنفسي بما في ذلك احتقان الصدر والتهاب الشعب الهوائية.

3.

تعزيز الجهاز المناعى

السونا تسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم الداخلية تصل إلى 38 درجة مئوية وهذا قد يؤدي إلى شعور الجسم بحالة حمى وهمية مما يحفز الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة وخلايا الدم البيضاء لمحاربة الأمراض.

4.

تحسن اضطرابات النوم

من أهم فوائد الذهاب لجلسات الساونا أنها تحسن اضطرابات النوم فمن المستحسن للأشخاص الذين يعانون من الأرق بالجلوس في عرفة الساونا من 15الى 20 .