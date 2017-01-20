بالصور ..مباحث تموين الإسماعيلية تضبط مخزن مواد غذائية مجهولة المصدر

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالاسماعيلية بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط مخزن يقوم صاحبه بإعادة تعبئة المواد الغذائية منتهية الصلاحية وطرحها، حيث تمكنوا من ضبط 22 طنا ونصف الطن فاصوليا بيضاء منتهية الصلاحية ونصف طن أرز ونصف طن من الذرة ونصف طن من الفول المعبأ وطن أرز مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات.

تلقى اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء ابراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للعقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والمقدم عادل الجزار وكيل المباحث مفادها وجود احد المخازن بمنطقة نائية بدائرة مركز الاسماعيلية يقوم بتعبئة المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بدون تراخيص أو فواتير او مستندات ومجهولة المصدر.

وبإجراء التحريات السرية أثبتت صدق المعلومات حيث تم استهداف المخزن المتحرى عنه وتم ضبط "محمد . م .ا"مواليد 1976 بكالوريوس تجارة مقيم المستقبل دائرة مركز أبو صوير.

وبمواجهة المذكور بالمعلومات اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وقيامه بإعادة تعبئة المواد الغذائية وبيعها باسعار مرتفعة وبتفتيش المخزن تم ضبط كمية من الفاصوليا البيضاء معبأة ومنتهية الصلاحية بلغت كميتها 2 ونصف طن وكمية من الأرز وزنت 1 طن وكمية من الفول المعبأ وزنت نصف طن وكمية من الذرة المعباة وزنت نصف طن وجميع المضبوطات بدون فواتير أو مستندات ومجهولة المصدر.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.