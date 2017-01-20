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«سعود الطبية للبدانة» مركزاً عالمياً

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«سعود الطبية للبدانة» مركزاً عالمياً «سعود الطبية للبدانة» مركزاً عالمياً

د. هيثم الفلاح

اعتمدت الجمعية العالمية لجراحات البدانة مدينة الملك سعود الطبية كمركز معتمد عالمياً لجراحات البدانة وقد حقق مركز جراحات البدانة بالمدينة درجات عالية من الأمان والسلامة للمرضى، وبذلك يكون هذا المركز هو أول مركز معترف به على مستوى المملكة.من جانبه، ثمن المدير العام التنفيذي للمدينة ورئيس مركز جراحة البدانة د. هيثم الفلاح هذا الاعتماد، مرجعاً ذلك إلا ما تلقاه المدينة ممثلة في مستشفياتها ومراكزها من دعم واهتمام من لدن قيادتنا الرشيدة -حفظهم الله-، والمسؤولين في وزارة الصحة.واختتم د. الفلاح تصريحه، مؤكداً بأن هذا الاعتماد استغرق سنوات طويلة من العمل والجهد من العاملين بمركز جراحات البدانة، حيث تم تطوير البنية التحتية ونهج أساليب وسياسات ساهمت بهذه النقلة العالمية.

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