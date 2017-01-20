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حرم أمير القصيم ترأس الاجتماع الأول للجنـة النسـائيـة بالمنطقـة

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رأست صاحبة السمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل، حرم سمو أمير منطقة القصيم، رئيسة اللجنة النسائية التنموية بمنطقة القصيم، أمس، الاجتماع الأول للجنة، وذلك بمقر اللجنة بمدينة بريدة، بحضور نائبة الرئيس مها الدريبي، والأمين العام للجنة فاطمة التركي، وعضوات اللجنة.

ورحبت سمو الأميرة عبير في بداية الاجتماع بالجميع، معرفةً باللجنة ورؤيتها، راجيةً من الله تحقيق أهدافها المأمولة من إنشائها.

وأوضحت حرم أمير القصيم أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات المقدمة من العضوات، مشيرةً إلى أنه تم إقرار عددا من الموضوعات التي ستحدد عمل اللجنة، وستكون ركيزة لها في المستقبل، ومنها تحديد توجهات اللجنة وأسلوب العمل، وعدم التداخل في عمل الجمعيات أو الجهات الخيرية والخدمية والاجتماعية الأخرى.

وبينت سمو رئيسة اللجنة النسائية التنموية بمنطقة القصيم، أنه جرى مناقشة احتياجات المجتمع النسائي في المنطقة، وطرح الأفكار والحلول حيال ذلك، وتدوينها لمناقشتها في الاجتماع المقبل.

وقالت سمو الأميرة عبير المنديل: إنه جرى خلال اجتماع اللجنة توزيع استمارات ترشيح للفرق النسائية لمساعدة اللجنة في عملها، لطرح هذه الأسماء ومناقشتها في الاجتماع المقبل، لافتةً الانتباه إلى أنه جرى تحديد موعد الاجتماع المقبل للجنة النسائية التنموية بمنطقة القصيم الذي سيكون عقب إجازة الربيع، مؤكدةً أنه سيتم إشعار العضوات قبل الاجتماع بوقتٍ كافٍ.

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