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محافظ المجمعة يكرم المشاركين بالحملة التوعوية للتدفئة

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محافظ المجمعة يكرم المشاركين بالحملة التوعوية للتدفئة محافظ المجمعة يكرم المشاركين بالحملة التوعوية للتدفئة

كرم سمو محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، صباح أمس بمكتبه بديوان المحافظة، وبحضور مدير الدفاع المدني بالمجمعة العميد حمد أبانمي، الجهات الأهلية والتي شاركت بحملة توعوية عن مخاطر التدفئة.

وكانت الحملة التي نفذتها إدارة الدفاع المدني بمحافظة المجمعة خلال الأيام الماضية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، شملت مدارس المجمعة بنين وبنات بمختلف مراحلها، وجامعة المجمعة، وكلية التربية للبنات، وكذلك شملت الدوائر الحكومية والمحلات التجارية، كما تم توزيع البروشورات التوعوية للمواطنين والمقيمين عند إشارات المرور.

توزيع المواد التوعوية في الشوارع والميادين

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