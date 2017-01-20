الضويلع يستطلع آراء المنومين في مستشفيات الشرقية

تفقد نائب وزير الصحة حمد الضويلع الخميس أربعة مستشفيات حكومية تابعة لصحة الشرقية لبحث تطوير الخدمات الصحية المقدمة وتذليل العقبات والاستماع لملاحظات المرضى والوقوف على احتياجاتهم ودعم متطلباتهم.

وقد شملت الجولة التي رافقه فيها مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية د. صالح بن علي السلوك، كلاً من مستشفى الظهران العام، ومستشفى القطيف المركزي، ومستشفى عنك العام، ومستشفى الخبر المركزي (الجديد)، حيث تفقد خلالها مستوى الخدمات الصحية والاحتياجات واستطلع آراء المنومين لتلمس احتياجاتهم وتعزيز وضعهم النفسي والصحي.

وتجول بعد زيارة المرضى في مختلف الأقسام، واستمع إلى ملاحظات العاملين فيها واستطلع آرائهم حول الخدمات المقدمة، وقد لاحظ تطوراً ملموساً في خدمة المرضى وأثنى على جهودهم المميزه وقدم لهم الشكر والثناء التحفيزي، كما طلب منهم بذل مزيد من الجهود بما يحقق دور تقديم الخدمات العلاجية والصحية للمستفيدين على أفضل وجه وبجودة عالية، ومضاعفة الجهود لتوفير متطلبات تقديم أفضل الخدمات الصحية إيماناً بما تقوم به من دور هام في تقديم الخدمة العلاجية للمستفيدين من الخدمات الصحية.

وكان نائب وزير الصحة قد اجتمع مع إدارات تلك المستشفيات، واطلع خلالها على شرح سير العمل وعلى المتطلبات والاحتياجات من أجل رفع مستوى الأداء وتجويد الخدمة الصحية، وأكد أنها ستحظى بالمتابعة المباشرة من قبله لضمان تحقيقها.

كما وجه الضويلع خلال الجولة بسرعة إنجاز مستشفى الخبر (تحت الإنشاء) ليقدم خدماته للمواطنين في مدينة الخبر والذي يعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة.