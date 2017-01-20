تشكيل مجلس إدارة جمعية صعوبات التعلم الخيرية

اختتمت انتخابات الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم بعد انعقاد اجتماع اعضاء الجمعية العمومية للجمعية بالرياض، وتضمن التشكيل الجديد لمجلس إدارة الجمعية في دورته الثالثة كل من د. عثمان ال عثمان رئيساً لمجلس أدارة الجمعية، د. ابراهيم ابونيان نائباً للرئيس، وعضوية كل من سلطان العثمان، د. هيثم بوظو، فهد الشومر، د. خالد المحرج، فيصل الحربي، عادل البراك، عبدالرحمن الهتلان، د. عبدالرحمن اباعواد، تركي اليحيا، وقدم د. عثمان ال عثمان شكره وتقديره لأعضاء الجمعية السابقين على جهودهم خلال السنوات الماضية ومساهمتهم الفعالة التي كان لها الاثر الأكبر في تعدد أنشطة الجمعية وتوسعها، مشيرا إلى أنه سيعمل في مجلس الإدارة مع زملائه الجدد على إكمال خطط الجمعية لتحقيق أهدافها خدمة للاطفال ذوي صعوبات التعلم.

الجدير بالذكر أن جمعية صعوبات التعلم الخيرية هي أول جمعية في المملكة تأسست عام 2010م بهدف خدمة ذوي صعوبات التعلم وأسرهم وتنمية قدرات العاملين والمختصين في مجال صعوبات التعلم، كما تقدم الجمعية خدمات التشخيص المبكر والجلسات الارشادية للذين يعانون من صعوبات التعلم من كلا الجنسين في مقرها الرئيسي بالرياض وفرعيها في جدة والمدينة المنورة.