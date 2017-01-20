مكتب الضمان الجديد بالحوطة يبدأ استقبال المستفيدين

بدأ مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة حوطة بني تميم في استقبال المراجعين والمستفيدين في مقره الجديد الواقع على طريق الملك فهد بحي السلامية بعد الانتقال اليه يوم الاربعاء 20 من ربيع الآخر الجاري.

ويعد المبنى الجديد لمكتب الضمان بالحوطة التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أحد المعالم البارزة في المحافظة بشكله الهندسي المميز، وتقدر مساحته بـ3338 مترا مربعا ويتكون من دورين اضافة الى الطابق الارضي الذي يشتمل على صالتين لاستقبال المراجعين من الجنسين، فيما يضم الدور الاول مكاتب الادارة، والموارد البشرية، والخدمات المساندة، بينما تتوزع بقية المكاتب ذات الصلة في الدور الثاني.

ويخدم المكتب محافظتي حوطة بني تميم والحريق والمراكز التابعة لهما والتي تبعد حتى مسافة 150 كم٢.

وقدم مدير المكتب عبدالله بن زيد آل عبدالله شكره وتقديره لمقام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحرصها واهتمامها بكل فئات المجتمع المشمولة بالرعاية، وتحقيق كل مامن شأنه راحة المستفيدين وخدمتهم.

من جهته قال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني ان هذه المنشأة تعد ثمرة من ثمرات اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وابدى سعادته بامكانات المكتب مشيرا الى انها ستساهم في انجاز العمل وخدمة المستفيدين في اسرع وقت، مقدما شكره وتقديره للوزارة على ماتفدمه لجميع الفئات المشمولة برعايتها ومن بينهم مستفيدي الضمان الاجتماعي.