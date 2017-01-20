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«بلدية الدلم» تستعيد ٢٤ مليون م٢ من الأراضي الحكومية

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«بلدية الدلم» تستعيد ٢٤ مليون م٢ من الأراضي الحكومية «بلدية الدلم» تستعيد ٢٤ مليون م٢ من الأراضي الحكومية

قامت بلدية الدلم بإزالة تعديات على أرض حكومية جنوب شرق خفس دغرة بالدلم تقدر مساحتها بـ 24 مليون متر مربع بمشاركة لجنة التعديات والجهات الأمنية، حيث شاركت البلدية بمجموعة من المعدات الثقيلة والعمالة وتمت إزالة جميع الإحداثات من العقوم الترابية والشبوك وغيرها، وذلك بتوجيه من رئيس مركز الدلم ثامر الشتوي ومتابعة من رئيس بلدية الدلم المهندس فارس القحطاني.

وذكر القحطاني بأن العمل جارٍ على إزالة الإحداثات والتعديات على الأراضي الحكومية في عدد من المواقع شرق وغرب الدلم، وأوضح بأن البلدية بجميع إمكاناتها الآلية والبشرية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تعديات على الممتلكات العامة، مؤكداً ضرورة تطبيق أقصى العقوبات على من يستهين بأنظمة الدولة ومحاولة الاستيلاء على الأراضي الحكومية دون إثبات شرعي للتملك.

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