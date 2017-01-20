أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أطعمة تسبب ظهور الكرش أبرزها الآيس كريم

Google+ Print
أطعمة تسبب ظهور الكرش أبرزها الآيس كريم أطعمة تسبب ظهور الكرش أبرزها الآيس كريم

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكى " rxlist"، عددا من الأطعمة التى تكون سيئة لبطنك وتتسبب فى تراكم بها وظهور ، وتشمل الآيس كريم:فهو يمد الجسم بالكالسيوم وأيضا 230 سعر حرارى لكل نصف كوب من الآيس كريم الفانيليا الخالى من أى إضافات أخرى، وبالنسبة للنكهات الأخرى فهى تضيف 100 سعر حرارى للجسم .

وتابع التقرير أن رقائق البطاطس المقلية تمد الجسم بالدهون، وعند تناول 15 قطعة من رقائق البطاطس تمد الجسم بـ 160 سعرا حراريا، وعند إضافة نكهات طعم كالبصل الفرنسى فينتج عنها تراكم 60 سعر حرارى و 5 جرامات من الدهون، أما بالنسبة لتناول اللحوم الحمراء الغنية بالدهون فهى تمد الجسم ب1000 سعر حرارى و37 جراما من الدهون السيئة، فمن الأفضل تناول اللحوم الخالية  من الدهون .

كما جاء فى التقرير أن تناول البيتزا التى بها قطع من اللحم تمد الجسم عند تناول شريحة واحدة تمد الجسم بأكثر من 300 سعر حرارى، ومن الأفضل تناول البيتزا التى تحتوى على الخضار  فهى غنية من الألياف والمواد الغذائية والشريحة الواحدة منها تمد الجسم بـ 100 سعر حرارى، ومن الأطعمة السيئة لبطنك وينتج عنها تراكم للدهون البرجر، فأنه يمد الجسم بأكثر من 1000 سعر حرارى و75 جراما من الدهون .

حسب التقرير فبالنسبة للمشروبات الغازية فإن زجاجة واحدة تحتوى على 250 سعرا حراريا، فإذا كنت ترغب فى الحصول على الكافيين فمن الممكن استبدالها بالقهوة السوداء أو اللبن، أما بالنسبة لأجنحة الدجاج فهى تمد الجسم ب 700 سعر حرارى و26 جراما من الدهون.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر

الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر

الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم

الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية