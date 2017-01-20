أطعمة تسبب ظهور الكرش أبرزها الآيس كريم

كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكى " rxlist"، عددا من الأطعمة التى تكون سيئة لبطنك وتتسبب فى تراكم الدهون بها وظهور الكرش، وتشمل الآيس كريم:فهو يمد الجسم بالكالسيوم وأيضا 230 سعر حرارى لكل نصف كوب من الآيس كريم الفانيليا الخالى من أى إضافات أخرى، وبالنسبة للنكهات الأخرى فهى تضيف 100 سعر حرارى للجسم .

وتابع التقرير أن رقائق البطاطس المقلية تمد الجسم بالدهون، وعند تناول 15 قطعة من رقائق البطاطس تمد الجسم بـ 160 سعرا حراريا، وعند إضافة نكهات طعم كالبصل الفرنسى فينتج عنها تراكم 60 سعر حرارى و 5 جرامات من الدهون، أما بالنسبة لتناول اللحوم الحمراء الغنية بالدهون فهى تمد الجسم ب1000 سعر حرارى و37 جراما من الدهون السيئة، فمن الأفضل تناول اللحوم الخالية من الدهون .

كما جاء فى التقرير أن تناول البيتزا التى بها قطع من اللحم تمد الجسم عند تناول شريحة واحدة تمد الجسم بأكثر من 300 سعر حرارى، ومن الأفضل تناول البيتزا التى تحتوى على الخضار فهى غنية من الألياف والمواد الغذائية والشريحة الواحدة منها تمد الجسم بـ 100 سعر حرارى، ومن الأطعمة السيئة لبطنك وينتج عنها تراكم للدهون البرجر، فأنه يمد الجسم بأكثر من 1000 سعر حرارى و75 جراما من الدهون .

حسب التقرير فبالنسبة للمشروبات الغازية فإن زجاجة واحدة تحتوى على 250 سعرا حراريا، فإذا كنت ترغب فى الحصول على الكافيين فمن الممكن استبدالها بالقهوة السوداء أو اللبن، أما بالنسبة لأجنحة الدجاج فهى تمد الجسم ب 700 سعر حرارى و26 جراما من الدهون.