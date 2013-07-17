تقارير - ملايين سان جيرمان قد تبعد ماركينيوس عن برشلونة

يبدو أن الملايين التي يستعد باريس سان جيرمان لدفعها إلى روما من أجل خطف المدافع البرازيلي ماريكينيوس ستفسد صفقة انتقاله إلى برشلونة.

فقد أبدى برشلونة نيته في تدعيم دفاعاته بضم ماركينيوس، لكن تقارير فرنسية أكدت أن سان جيرمان توصل لاتفاق مبدئي مع روما من أجل ضم المدافع الشاب مقابل 35 مليون يورو.

وتشير بعض التكهنات إلى أن انضمام ماركينيوس إلى سان جيرمان سيفتح الباب أمام مواطنه تياجو سيلفا مدافع بطل الدروي الفرنسي للانتقال إلى برشلونة رغم أنه أعلن عدم نيته الرحيل.

وكان سان جيرمان قد هزم ريال مدريد في سباق ضم الأورجوياني إدينسون كافاني مهاجم نابولي مقابل 64 مليون يورو.