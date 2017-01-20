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فيصل بن بندر يدشّن مشروعات بثادق وحريملاء بتكلفة 100 مليون ريال

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فيصل بن بندر يدشّن مشروعات بثادق وحريملاء بتكلفة 100 مليون ريال فيصل بن بندر يدشّن مشروعات بثادق وحريملاء بتكلفة 100 مليون ريال

سموه لدى لقائه الأهالي والمسؤولين بحريملاء (عدسة/ نايف الحربي، حسين العجيبي)

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مشروعات تنموية بأكثر من عشرة ملايين ريال في محافظة حريملاء وتابع سير تنفيذ مشروعات جاري العمل على تنفيذها بأكثر من ٣٧٠ مليون ريال تمثلت في ١١٠ ملايين لمشروعات الطرق و٩٠ مليوناً للمشروعات البلدية، و٨٣ مليون لمشروعات الكهرباء و٣٤ مليوناً لمشروعات جامعة شقراء و٢٦ مليون لمشروعات الطاقة الكهربائية المتجددة، فيما شاهد سموه عرضاً لهذه المشروعات ودشن إلكترونيا المشروعات الجاهزة.

من جهة أخرى أعلن سموه تدشين مشروعات تنموية مختلفة لمحافظة ثادق بتكلفة 90 مليون ريال، مبيناً أن هناك مشروعات جاري العمل على تنفيذها بتكلفة تجاوزت 590 مليون ريال.

من جهة اخرى نوه سموه عقب تدشينه جسر سلطانة بالدعم اللا محدود الذي تحظى به منطقة الرياض من قبل القيادة الرشيدة -حفظها الله-، مؤكداً أن مشروعات الخير تحقق الرفاه والراحة للمواطن والمقيم وتسهم في دفع العجلة التنموية ورفع مستوى البنية التحتية وتزيد من جودتها.

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