مجلس الأمن يناقش وضع جامبيا ويطالب بانتقال سلمي للسلطة

أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بالإجماع أمس حث فيه جميع الأطراف في جامبيا على احترام إرادة الشعب ونتائج الانتخابات التي اعترفت بأداما بارو رئيسًا منتخبًا.

وطالب القرار من الرئيس السابق يحيى جامع القيام بعملية سلمية ومنظمة، ونقل السلطة إلى الرئيس بارو بحلول التاسع عشر من يناير الجاري وفقًا لدستور جامبيا.

وأعرب القرار المقدم من السنغال عن دعمه الكامل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في التزامها بأن تضمن، من خلال السبل السياسية أولا، احترام إرادة شعب جامبيا كما تم التعبير عنها في نتائج انتخابات الأول من ديسمبر.

وشدد قرار مجلس الأمن على أهمية ضمان سلامة الرئيس أداما بارو وجميع المواطنين الجامبيين بشكل كامل، وطلب من جميع الجهات المعنية سواء داخل جامبيا أو خارجها التحلي بضبط النفس واحترام سيادة القانون وكفالة الانتقال السلمي للسلطة.