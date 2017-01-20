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المقاصة راحة 24 ساعة.. وإيهاب جلال يقود التدريبات بمعسكر الإسماعيلية

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المقاصة راحة 24 ساعة.. وإيهاب جلال يقود التدريبات بمعسكر الإسماعيلية المقاصة راحة 24 ساعة.. وإيهاب جلال يقود التدريبات بمعسكر الإسماعيلية

>كتب سليمان النقر

منح الجهاز الفنى للمقاصة لاعبى الفريق راحة سلبية اليوم الجمعة بعد نهاية معسكره المغلق بمدينة الإسكندرية أمس الخميس والذى استمر لمدة أسبوع تخلله خوض مباراة ودية أمام غزل شبين انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ومن المقرر أن يعود إيهاب جلال المدير الفنى لقيادة تدريبات الفريق الفيومى بدءًا من معسكر الإسماعيلية غدًا السبت بعدما تولى أحمد إبراهيم المدرب العام قيادة التدريبات خلال معسكر الإسكندرية المغلق للحصول على دورة تدريبية من الاتحاد الأمريكى لكرة القدم.

وينوي الجهاز الفنى خوض عدد من المباريات الودية خلال معسكره المغلق بالإسكندرية، من أجل تجهيز لاعبيه جيدًا قبل انطلاق منافسات الدور الثانى بالدورى، للاستمرار فى المنافسة على المراكز الأولى بجدول المسابقة.


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