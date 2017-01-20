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اجتماع العربى للإسكواش على هامش بطولة الرواد بشرم الشيخ

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اجتماع العربى للإسكواش على هامش بطولة الرواد بشرم الشيخ اجتماع العربى للإسكواش على هامش بطولة الرواد بشرم الشيخ

>كتب سليمان النقر

يعقد المكتب التنفيذى للاتحاد العربى برئاسة عاصم خليفة اجتماعًا بشرم الشيخ على هامش البطولة العربية للرواد، والمقامة حاليًا بمدينة شرم الشيخ، بحضور كل أعضاء المكتب التنفيذى بالكامل.

ومن المقرر، أن يحدد المكتب التنفيذى موعد اجتماع الجمعية العمومية المقبل من أجل اختيار مجلس إدارة جديدة لإدارة شئون الاتحاد العربى لولاية جديدة بعد نهاية ولاية المجلس الحالى.

ومن المنتظر، أن يترشح عاصم خليفة على رئاسة الاتحاد العربى لولاية جديدة فيما توجد أصوات داخل الاتحاد تطالب بترشيح الأردنى حسام بركات أقدم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربى والذى يتواجد في العضوية منذ إنشاء الاتحاد العربى عام 1983 وحتى الآن لتولى منصب النائب الأول وكذلك ترشيح العراقى الدكتور على جهاد على منصب النائب الثانى.


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