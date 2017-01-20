أوباما يودع الأمريكيين بشعار حملته الانتخابية ويؤكد: أمريكا ليست مشروع أحد

كتب: هاشم الفخرانى- محمد التهامى ذكى

ودع بارك أوباما الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته الأمريكيين، من خلال تدوينه كتبها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مؤكدًا على أن الولايات المتحدة ليست مشروعا لشخص وإنما هى ملكا للأمريكيين.

وقال "أوباما" عبر تدوينته: "إنه تقليد راسخ للرئيس الأمريكى أن يترك خطاب وداع فى المكتب الخاص بالرئيس الأمريكى بالبيت الأبيض، وهذا الخطاب يعنى مشاركة ما نعلم، وما تعلمنا وما نمتلكه من حكمة ولو بسيطة قد تساعد خلفائنا على تولى المسئولية فى أعلى منصب فى بلادنا وقيادة العالم الحر".

وأوضح "ترامب" أنه قبل أن يترك ملاحظاته للرئيس الـ45 يود أن يقول رسالة شكر أخيرة على شرف انتهاء الخدمة كالرئيس الـ 44 للأمريكيين، متابعًا: " كل ما تعلمته فى أوقات عدة داخل مكتب الرئاسة تعلمته منكم، أنتم جعلتم منى رئيس أفضل وجعلتم منى رجل أفضل، وخلال السنوات الثمانى الأخيرة كنتم مصدر الطيبة والقوة والمرونة والأمل الذى كنت استمد منه القوة والعزم، كنتم أرى جيراننا ومجتمعاتنا وهى اعتنى ببعضها البعض فى أسوأ أزماتنا الاقتصادية."

وتابع الرئيس الأمريكى المنهية ولايته: "لقد رأيت علمائنا وهم يحققون الإنجازات، ورأيت أشخاصا يخرجون من الأتوبيس وقالوا له لا تخف يا سيادة الرئيس، مضيفا أنه ينبغى بغض النظر عن الحزب أن نعمل ليس فقط حين تكون هناك انتخابات وليس فقط عندما تنتهى المصالح الضيقة، بل علينا جميعا أن نعمل من اجل الولايات المتحدة على مدار العمر، وأنا سأكون معكم، وعندما ينحنى قوس التقدم أو مؤشر التقدم تذكروا أن أمريكا ليست مشروع شخص، الكلمة التى تشكل مصدر القوة فى ديمقراطيتنا هى "نحن".. نحن الشعب نحن سنهزم الصعاب."

واختتم "أوباما" فى تدوينته شعاره الانتخابى عندما كان مرشحا للحزب الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية منذ 8 سنوات وهو "نعم نستطيع" لتوديع الأمريكيين.