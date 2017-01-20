عبد الله بن زايد: دور مهم للشباب في بناء مستقبل الوطن

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، وفداً من جامعة هارفارد الأميركية، ضم أساتذة وطلبة يزورون الدولة حالياً، للاطلاع على تجارب وممارسات حكومة الإمارات في عدة مجالات.

وشدد سموه على دعم الدولة المستمر للشباب، انطلاقاً من أهمية دورهم في بناء المستقبل المزدهر للوطن.

وجرى خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات لدعم المرأة وتمكينها، وتوفير أرقى الفرص التعليمية والوظيفية لها.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بزيارة وفد جامعة هارفارد الأميركية، مؤكداً أهمية هذه الزيارة التي تأتي انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكة مع المؤسسات العالمية المرموقة.

ومن جانبه، عبر وفد جامعة هارفارد الأميركية، عن سعادته بلقاء سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مشيداً برؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأبدى إعجابه بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد أعضاء الوفد، أن دولة الإمارات نموذج واعد، لم يجدوا مثيلاً له في مختلف أنحاء العالم، وأشادوا بالنجاحات والإنجازات المتلاحقة التي حققتها دولة الإمارات في شتى المجالات.­­­