سلطان القاسمي: «أميركية الشارقة» قلب نابض يضخ علماء

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، الطموحات الكبيرة التي تنتظر هذه الجامعة وعزمه على تحقيق ذلك بإذن الله، مشيراً إلى أن الجامعة الأميركية ليست مجرد صرح أكاديمي وبحثي متميز، بل هي كذلك قلب نابض، يضخ في شرايين المجتمع مهندسين وعلماء ومفكرين.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سموه أمام حضور حفل رابطة خريجي الجامعة الأميركية في الشارقة ليلة أمس، في الساحة الرئيسية لحرم الجامعة، الذي بلغ عددهم أكثر من ألفي خريج وخريجة.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد استهل كلمته بالترحيب بالحضور والخريجين قائلاً لهم: «يسعدنا أن نلتقي بكم مجدداً في حفل رابطة خريجي الجامعة الأميركية في الشارقة، وأن نرحب بكم في بيتكم الذي طالما تجولتم في ساحاته وأروقته وأبنيته ولكم فيه حصيلة كبيرة من الذكريات التي لا تُنسى، نُقشت في أذهانكم، كما هي أسماؤكم منقوشة في لوائح الخريجين والخريجات التي تحتفظ بها الجامعة، في قلبها، في الطابق الأرضي من المبنى الرئيسي».

وأكد سموه أهمية لم شمل الخريجين بقوله: «ونريد من لقائنا هذا التأكيد بأنكم في قلب جامعتكم، وأن الروابط والعلاقة مع جامعتكم وزملائكم وأساتذتكم والتي بدأت قبل سنوات في قاعاتها وأروقتها، ستظل مستمرة، ومتفاعلة مع الزمن».

وبشأن التحول إلى جامعة بحثية، قال سموه: «وجهنا الجامعة الأميركية في الشارقة لأن تصبح جامعة بحثية رائدة، وقد وضعت بالفعل خطة استراتيجية بحثية لتنفيذ هذا الهدف، مع المحافظة على تميزها في التعليم العالي.

ولهذه الغاية، نتوقع أن يتم اعتماد برنامج الدكتوراه في إدارة هندسة النظم، وبرنامج الماجستير في الهندسة الحيوية الطبية، خلال العام الجامعي المقبل. ونأمل أن تتم كذلك مراجعة برنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال قريباً.

كما نأمل بأن قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اعتماد رسم محلي على المعاملات الحكومية لدعم الأبحاث العلمية في الإمارة، سوف يسهم في المساعدة في تطوير الجامعة وجهود البحث العلمي فيها، وفي تطوير مجمع الجامعة الأميركية في الشارقة للبحوث والتكنولوجيا».