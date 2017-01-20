سلطان بن زايد: ليس غريباً على شعبنا الالتفاف حول قيادته

أشاد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة بالتلاحم القوي بين قيادة وشعب الإمارات والذي لا يخفى على أحد ويزداد ويقوى في كل يوم وهو ما يتجلى كلما سنحت الفرصة، واعتبر حادث قندهار الإرهابي الذي استشهد بسببه عدد من أبناء الإمارات بينما كانوا في مهمة إنسانية لصالح شعب أفغانستان أحد ملامح هذا التلاحم بالرغم من بشاعته وخسته.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان عقب زيارة قام بها سموه صباح أمس لمصابي حادث قندهار الإرهابي اطمأن خلالها على أحوالهم الصحية والتقى عدداً من ذويهم الذين تواجدوا خلال الزيارة والذين أكدوا لسموه أنهم وأبناءهم فداء للإمارات، وعبروا عن سعادتهم بما يشهدونه من وقوف أصحاب السمو الشيوخ هذه الوقفة النبيلة إلى جانبهم، وبما يلقونه من دعم ومؤازرة ومساندة وزيارات مستمرة لأبنائهم وتوجيهاتهم السامية بتوفير أقصى درجات الرعاية لأبنائهم.

وأضاف سمو ممثل صاحب السمو رئيس الدولة أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بادرت بالتعبير عن تقديرها الشديد لما يقدمه شعب الإمارات من تضحيات حماية للوطن وفداء لقيمه الراسخة ومبادئه السامية ومشاركة أسرهم العزاء والمواساة والزيارات المستمرة للمصابين منهم والدعاء الخالص للشهداء بالرحمة والمغفرة وللمصابين بالشفاء العاجل، إضافة للقيام بما يمليه الواجب عليها من رعاية كريمة لأسرهــم وذويهــم وهــذا أقــل القليـل.

وأضاف سموه: أما شعب الإمارات فليس غريباً عليه الالتفاف حول قيادته الحكيمة والاصطفاف خلفها والوقوف معا تحت راية الاتحاد والدفاع عنها.

تقدير

زار وفد المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، مصابي حادث قندهار الإرهابي، الذي أصيب إثره واستشهد نخبة من أبناء دولة الإمارات المكلفين بتنفيذ مشاريع إنسانية في أفغانستان.

وقال الدكتور صالح بن حمد السحيباني، أمين عام المنظمة، إن الإصابات تعد وسام شرف لأبناء الإمارات، وسيبقى الشهداء الذين تقدمهم الدولة في سبيل الإنسانية شهود عيان لإمارات الخير.