حاكم عجمان وولي عهده وعبد الله بن زايد يحضرون أفراح النعيمي والعرياني

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور عبد الرحمن سالم النعيمي، مساء أمس، بمناسبة زفاف نجله يوسف، إلى كريمة محمد خليفة بن سالمين العرياني.

كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في منطقة الحميدية في عجمان، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، ومعالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين وعدد من الشيوخ، وعبد الله أمين الشرفا المستشار في ديوان الحاكم، وحمد بن غليطة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، عضو المجلس الوطني، ويوسف النعيمي مدير عام إدارة التشريفات والضيافة، بجانب وجهاء وأعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية والمحلية والمدعوين وكبار المسؤولين.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والحضور، التهاني إلى والد العريس، وآل النعيمي وعائلة ابن سالمين العرياني، وتلقى سموهم جانباً من التهاني من الحاضرين. وأعرب أهل العروسين، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، على مشاركتهم أفراحهم.