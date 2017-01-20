محمد بن زايد: أبناء الوطن تربّوا على قيم أصيلة في زرع الخير

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن أبناء الوطن الأوفياء عاقدون العزم على مواصلة مسيرة العطاء التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم مستلهمين من القيم الأصيلة التي تربوا عليها في زرع الخير والأمل ومواجهة مختلف التحديات بعزيمة صلبة، حتى غدت إعانة الضعفاء ونجدة المحتاج وإغاثة المنكوب والإحسان إلى الفقراء سمة أبناء الإمـارات أينمــا حلـوا.

جاء ذلك خلال تقديم سموه واجب العزاء لأسرة وذوي الشهيد عبد الله محمد عيسى الكعبي، الذي استشهد أثناء أدائه واجبه الإنساني تجاه الشعب الأفغاني في تفجير إرهابي غادر بمقر والي قندهار.

مواساة

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى زيارة سموه منزل ذوي الشهيد في منطقة هيلي خليف في مدينة العين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

فخر

وجدد سموه خلال حديثه مع ذوي الشهيد اعتزاز وفخر دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الوفي بأبناء الوطن البررة الذين حملوا نفوساً سخية وأرواحاً أبية في ميادين العطاء وحفروا أسماءهم في قلوبنا نماذج وطنية مضيئة نذرت نفسها لأداء الواجب الوطني وكانت لها بصمات واضحة على طريق الإنسانية والخير.

عزاء

وقدم العزاء إلى جانب سموه الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.