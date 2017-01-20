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شكاوى المرأة بالمجلس القومى: 87 شكوى للسيدات خلال أول 10 أيام فى 2017

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شكاوى المرأة بالمجلس القومى: 87 شكوى للسيدات خلال أول 10 أيام فى 2017 شكاوى المرأة بالمجلس القومى: 87 شكوى للسيدات خلال أول 10 أيام فى 2017

>كتب محمود راغب

قالت رشا وجيه، المحامية بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، إن المكتب تلقى 87 شكوى من السيدات خلال أول 10 أيام من العام الجديد، بينها 23 حالة مقابلة شخصية، و64 شكوى عن طريق الفاكس.

 

وأضافت المحامية بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشكاوى تنوعت ما بين "أحوال شخصية، عنف، تحرش، مشاركة سياسية، عمل، ضمان اجتماعى، تنفيذ أحكام، جنسية، دعاوى مدنية وإدارية، أوراق مدنية، ومواريث".

 

وأشارت المحامية بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، أن المكتب بصدد إطلاق خدمة صوتية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى السيدات من مختلف المحافظات من خلال الخط الساخن، موضحة أن هناك 50 محاميًا ومحامية بمكاتب المجلس وفروعه بالمحافظات، فضلاً عن   المحامين المتطوعين وعددهم 150 يقدمون الدعم الكامل للسيدات. 


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