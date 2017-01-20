جابر نصار: انطلاق مشروع دوار القراءة خلال أيام بجامعة القاهرة

كتب وائل ربيعى

أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، على أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق لانطلاق مشروع دوار القراءة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بجامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن أكثر من 2000 عنوان من الروايات الأدبية وكتب المعارف المختلفة لكبار الكتاب المبدعين ستكون بين يد الجميع وفق نظام "استعير واقرأ ثلاث مرات واحتفظ بالرابعة مجانا".

وأشار رئيس جامعة القاهرة، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إلى أنه سيتم انطلاق الدوار لكى يسقى العقول والنفوس علما وأدبا، خلال أيام، مؤكدا على أن جامعة القاهرة حريصة على التواصل وتشكيل عقول الطلاب كما أنها سباقة فى هذا النوع من المبادرات.

ووجه نصار، الشكر لكل من ساهم فى ذلك بمن فيهم الكاتب الدكتور ثروت الخرباوى، الذى آمن بالموضوع ويتابعه ويشجعه، حسب قوله، شاكرا نائبيه الدكتور سعيد ضو والدكتور محمد عثمان الخشت والدكتور عبد الله التطاوى والدكتور أحمد عمار والأمين العام لجامعة القاهرة يسرى سرحان وكتيبة العمل فى المكتبة المركزية المبنى التراثى وعبد الله البطل بمركز الحساب العلمى.