"صحة الإسكندرية" تداهم مخازن أغذية وتضبط منتجات منتهية الصلاحية

الاسكندرية جاكلين منير

داهمت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بمداهمة أحد المخازن بشارع النيل بكرموز، أسفرت عن ضبط 6064 كجم من منتجات غذائية المنتهية الصلاحية، عبارة عن 273 صفيحة جبن أبيض طرى كامل الدسم، وزن الصفيحة 20 كجم، إجمالى 5460 كجم بصفائح صادئة، و 190 كجم بسطرمة والجميع بها عفن ظاهر، و 270 عبوة عصير بيتى انواع مختلفة، بالإضافة إلى عدد 233 كيس أرز أوزان مختلفة.

وحررت الحملة المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة، حيث أن جميع المضبوطات منتهية الصلاحية، يأتى ذلك إطار جهود محافظة الإسكندرية لتشديد الرقابة على الأسواق منعا لتداول أى منتجات فاسدة من شأنها الإضرار بصحة المواطن.

من جانبة شدد اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية، على جميع المسئولين بمديرية الشئون الصحية والتموين ومباحث التموين، ضرورة استمرارهم في الحملات على الأسواق ومخازن السلع الغذائية المختلفة للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة وتوافر الشروط الصحية اللازمة وفقا لصحيح القانون وصلاحية تداولها للاستخدام الآدمى، فضلا عن تشديد الرقابة على مقار الشركات الخاصة بتجارة وتوزيع السلع لمنع احتكار السوق السوداء لها.