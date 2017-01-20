"تموين الإسماعيلية" تضبط 2.5 طن زيت ناقص الأوزان وقطع غيار مقلدة

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط 2 طن ونصف من زيت طعام ناقص الأوزان وطن ونصف قمح ونصف طن أعلاف مجهولة المصدر وطن وربع دقيق منتهى الصلاحية وكمية من قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة .

كان اللواءعصام سعد مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام مباحث تموين الاسماعيلية بتنظيم حملة تموينية لضبط ومراقبة الأسعار فى الإسماعيلية برئاسة العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والمقدم عادل الجزار وكيل المباحث حيث وردت معلومات مفادها قيام المتهم " فتحى. ف .أ " مواليد 1962 تاجر حبوب وأعلاف مقيم دائرة قسم أول بتخزين كميات من الحبوب والدقيق بدون بيانات ، أو فواتير أوعلامات تدل على مصدرها تم استهداف المتحرى عنه وضبطه ، بتفتيش المخزن عثر على كمية من أجولة القمح بلغ وزنها حوالى (1500 كيلو جرام)، كما عثر على كمية من شكائرالأعلاف بدون فواتير مجهولة المصدر ، وغير مدون عليها تاريخ صلاحية بلغت حوالى (500 كيلو جرام).

ووردت معلومات مفادها قيام المتهم " محسن .ع .م " مواليد 1960 تاجر أعلاف مقيم دائرة قسم أول بتخزين كميات من الدقيق بدون فواتير ومنتهية الصلاحية ، تم استهداف المتحرى عنه وضبطه ، بتفتيش المخزن عثر على كمية من شكائر الدقيق منتهية الصلاحية بلغ وزنها حوالى ( 1250 كيلو جراما ) وتمكنت الحملة من ضبط سيارة نقل شرقية قيادة " محمد إ م" مواليد 1972 تاجر مقيم الشرقية محملة بكمية من زيت الطعام بدون بيانات ، مجهولة المصدر بدون فواتير ومستندات بلغت حوالى 1500 زجاجة زيت طعام سعة 2 لتر بإجمالى 2.5 طن ، وبعرض الكمية على لجنة الموازين تبين وجود نقص فى كميات الزيت على غير ماهو مدون على المنتج من الخارج بواقع نصف لتر فى الزجاجة علما بأن سعة الزجاجة 2 لتر .

كما وردت معلومات مفادها قيام المتهم " عبدالله. ع. س" مواليد 1971 صاحب محل قطع غيار الكائن بدائرة قسم ثالث لحيازته كمية من قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة بدون بيانات تدل على مصدرها . تم استهداف المتحرى عنه وضبطه ، بتفتيش المحل عبار عن ( 7 تيل فرامل ، 12 فلتر زيت ، 3 طلمبة زيت ) .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة للمخالفين وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.