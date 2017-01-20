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بالصور .. مواطنون بالسويس يضبطون لصوص شنط السيدات

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بالصور .. مواطنون بالسويس يضبطون لصوص شنط السيدات بالصور .. مواطنون بالسويس يضبطون لصوص شنط السيدات

>السويس- سيد نون

أمسك مواطنون بحى الأربعين بالسويس باثنين من اللصوص قاموا بسرقة شنطة سيدة بعد إسقاطها على الأرض، حيث استدعوا الشرطة من قسم الأربعين وشرطة النجدة وتم تسليم المتهمين.

 

كان اللواء مصطفي شحاتة مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الأربعين بقيام مواطنين بالأمساك باثنين من اللصوص.

وأكد مصدر أمنى، أن مواطنين قاموا بالإدلاء بشهادتهم بالمحضر رقم 3 أحوال قسم شرطة الأربعين، مؤكدين أن اللصوص كانوا يستقلون دراجة نارية وقاموا بخطف شنطة سيدة وعلى الفور قام عدد من الشباب من سكان حى الأربعين بالأمساك بهم.


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