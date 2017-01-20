انخفاض جنوني غير متوقع في سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 20-1-2017

سمر العشري

شهدت أسعار الحديد والاسمنت في الجمهورية في بداية اليوم الجمعة استقرار بعد انخفاض طن الحديد في الايام الماضية بسبب دخول الحديد التركي المستورد للجمهورية الذي عمل علي خفض طن الحديد المصري بسبب تراجع الطلب علي الحديد المحلي وزيادة الطلب علي الحديد المستورد .

أسعار الحديد اليوم الجمعة :

الشركة يليها أقل سعر يتبعه أعلي سعر :

حديد عز عز 10400 جنية 10400 جنية

الدخيلة 10400 جنية 10400 جنية

حديد المصريين المصريين 10100 جنية 10100 جنية

حديد بشاي بشاي 10380 جنية 10380 جنية

الوطنية للصلب العتال 10300 جنية 10300 جنية

حديد عطيه عطيه 10300 جنية 10300 جنية

حديد المراكبي المراكبي 10150 جنية 10150 جنية

حديد الكومي الكومي 10100 جنية 10100 جنية

حديد المعادي المعادي 10050 جنية 10050 جنية

حديد بيانكو بيانكو 10100 جنية 10100 جنية

حديد العشري العشري 10100 جنية 10100 جنية

حديد أكتوبر أكتوبر 10100 جنية 10100 جنية

حديد الجارحي الجارحي 10100 جنية 10100 جنية

حديد الوطنية الوطنية 10150 جنية 10150 جنية

حديد اركو اركو 10100 جنية 10100 جنية

حديد قوطة قوطة 10100 جنية 10100 جنية

حديد سرحان سرحان 10100 جنية 10100 جنية

حديد الجيوشي الجيوشي 10100 جنية 10100 جنية

مصر ستيل مصر ستيل 10100 جنية 10100 جنية

اسعار الاسمنت اليوم الجمعة :

الشركة يليها أقل سعر يتبعه أعلي سعر :

الشركة العربيه للأسمنت المسلح 750 جنية 755 جنية

النصر 725 جنية 730 جنية

أسمنت اسيوط المهندس 790 جنية 790 جنية

الفهد 700 جنية 700 جنية

شركة صناعات مواد البناء التعمير 730 جنية 735 جنية

أسمنت أسيك المنيا أسيك 750 جنية 750 جنية

حورس 735 جنية 740 جنية

أسمنت النهضة النهضة 780 جنية 785 جنية

الصخرة 720 جنية 720 جنية

أسمنت وادي النيل المصري 740 جنية 745 جنية

لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنية 765 جنية

الممتاز 710 جنية 740 جنية

أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 730 جنية 730 جنية

أسمنت العريش العسكري 720 جنية 720 جنية

أسمنت سيناء سيناء 725 جنية 730 جنية

الشركة القومية للأسمنت الفاخر 735 جنية 740 جنية

السويس للأسمنت السويس 745 جنية 745 جنية

أسمنت بورتلاند طرة طرة 745 جنية 745 جنية

تكنو 710 جنية 710 جنية

أسمنت حلوان حلوان 745 جنية 745 جنية

أسمنت شورى شورى 715 جنية 720 جنية

مصر بني سويف مصر بني سويف 760 جنية 765 جنية

السويدي السويدي 750 جنية 755 جنية

جنوب الوادي جنوب الوادي 740 جنية 745 جنية

أسمنت بنى سويف تايتان 760 جنية 760 جنية

مصر للأسمنت قنا المسله 730 جنية 730 جنية

الإسكندرية للأسمت الماكس 800 جنية 810 جنية

أسمنت العامرية العامريه عاده 840 جنية 840 جنية

البرج 850 جنية 850 جنية

الساحل 850 جنية 850 جنية

شبكةعيونالإخبارية

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