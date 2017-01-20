استقرار سعر الريال اليوم الجمعة 20/1/2017 في آخر تعاملاته بالبنوك

سمر العشري

شهد اسعار صرف الريال السعودي في صباح اليوم الجمعة استقرار في سعر الصرف بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصة المصرية والبنوك وهي يوم الجمعة وأغلاق كافة التعاملات في انتظار تعاملات بداية الأسبوع المقبل ومعرفة أسعار الصرف .

سعر الريال اليوم الجمعة بالبنوك :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :

بنك الإسكندرية 5.03 5.04

البنك الأهلي الكويتي 5.03 5.04

البنك المصري الخليجي 5.02 5.06

المصرف المتحد 5.00 5.05

مصرف أبوظبي 5.00 5.05

بنك كريدي أجريكول 4.99 5.05

البنك التجاري الدولي 4.99 5.03

البنك العربي الأفريقي 4.98 5.04

البنك المركزي 4.98 5.03

بنك الشركة المصرفية 4.97 5.03

بنك بلوم مصر 4.97 5.00

بنك عود 4.97 5.01

بنك مصر 4.96 4.98

البنك الأهلي المصري 4.96 4.99

بنك قناة السويس 4.96 5.05

بنك القاهرة 4.95 5.04

بنك فيصل 4.92 4.99

البنك الأهلي اليوناني 4.92 5.01

بنك مصر إيران 4.91 5.06

بنك البركة 4.85 5.09

بنك الائتمان الزراعى 4.79 4.86

بنك التعمير والإسكان 4.20 5.14

سعر الريال السعودي في السوق السوداء :

سجل الريال السعودي في السوق الموازي عند الشراء 5:25 جنيه مصري، بينما سجل عند البيع 5:50 جنيه الجدير بالذكر ان السوق السوداء شهدت اختفاء تعاملات بعض العملات منها وهي الدولار الأمريكي بعد القرار الأخير الخاص بالحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وهو قرار تحرير سعر الصرف الخاص بالعملة المحلية من أجل السيطرة علي السوق السوداء والارتفاع الجنوني في العام الماضي واختلاف الاسعار عن السوق والبنوك .

شبكةعيونالإخبارية

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