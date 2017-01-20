حظك اليوم برج الثور الجمعة 20 / 1 / 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحتاج إلى زيادة اهتمامك بالحبيب

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتميز أبناء هذا البرج بالغيرة وكذلك بالثقة الزائدة فى النفس، والرغبة فى السفر والتواجد مع الأصدقاء، ويبغضون الروتين والقيود فى العمل.

برج الثور على الصعيد المهنى:

لديك استعداد للدخول فى أعمال المضاربة اليوم، وتحتاج إلى زيادة ساعات عملك بمكتبك أو الاضطرار إلى استكمال العمل بالمنزل، لتستطيع إنجاز المهام المطلوبة منك.

على الصعيد العاطفى:

تحتاج إلى زيادة الاهتمام بالحبيب وتحديد أوقات مخصصة له، حتى تتجنب فتور العلاقة بسبب الإهمال المتكرر الناتج عن انشغالك بالعمل.

برج الثور على الصعيد الصحى:

تحتاج إلى ممارسة كثير من الأنشطة الجسدية التى تعيد إليك اللياقة البدنية التى فقدتها الفترة الماضية، وستضطر إلى تعديل نظامك الغذائى قريبًا.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يوجه بعض النصائح إلى شخص قريب منه وستقابل بترحيب كبير جدًا، ولديك قدرة كبيرة على التواصل مع عدد من الأصدقاء اليوم.