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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 20 / 1 / 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تنهى علاقتك العاطفية قريبًا

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 20 / 1 / 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تنهى علاقتك العاطفية قريبًا حظك اليوم برج الحمل الجمعة 20 / 1 / 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تنهى علاقتك العاطفية قريبًا

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نقدم لمولود برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج المعروف بحبه للأصدقاء والسفر والترحال فضلاً عن خفة ظله التى تجعل الجميع ينجذب له، ويتميز أيضًا بشجاعته فى المواجهات ولكنه يخشى التورط فى المسئوليات الكبيرة خاصة على الصعيد العاطفى.

 

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى:

تتلقى بعض الرسائل الإلهية التى ترشدك إلى كثير من القرارات التى تؤثر على مسار حياتك المهنية، وربما تتجه إلى مكان عمل جديد قريبًا.

 

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

تحاول الخروج من علاقتك العاطفية الحالية بعد أن أصبحت تشكل عبئًا نفسيًا كبيرًا عليك، ربما تشعر بعدد من العراقيل لكنك ستعبر من هذه الأزمة سريعًا.

 

برج الحمل على الصعيد الصحى:

حالتك النفسية سيئة جدًا بسبب الأحداث المؤسفة التى مررت بها فى الفترة الماضية، وحزنك على فراق أصدقائك من أهم الأسباب التى أدت إلى حزنك.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

انفعالاتك ستكون متفاوتة اليوم ربما يندهش المقربين من ردود أفعالك التى لن تتناسب مع المواقف فى يومك، لكنك ستعود إلى طبيعتك مع الوقت.


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مصر 365

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