حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 20/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..احترس من مكيدة فى العمل

نقدم لمولود برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الأصعب على الإطلاق فله طبيعة خاصة تجعل التعامل معه صعب للغاية، فلا يمكن أن يدخل أحد معه فى علاقة عمل أو حب دون أن يقوم بدراسة شخصيته بالشكل الكافى، حتى يتخطى أى مشاكل من الممكن أن يقع فيها معه.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

بالنسبة للحياة المهنية تعرض أبناء هذا البرج إلى مشاكل عملاقة فى عملهم كادت أن تطيح بمستقبلهم، لكن كل هذه المشاكل انتهت ولن تعود مجدداً فى الفترة القادمة، وسيكون الأمر مختلف تماماً سيعودوا ويتألقوا على الرغم من المكائد التى يرسمها لهم البعض لكنهم سيتخطوها بسهولة.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

بالنسبة للحياة العاطفية فالحب للأسف سيتراجع مستواه كثيراً وسيعودون مرة أخرى للدخول فى مشاكل عملاقة قد تخرب علاقتهم الزوجية، لذا يجب أن يبتعدوا قليلاً حتى يستطيعوا الحكم على الأشياء.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

على الرغم من الضغوط النفسية التى يتعرضون لها إلا أن حالتهم الصحية ستكون فى تقدم وتحسن ملحوظ.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

هذا البرج سيتعرض للكثير من المكائد فى العمل، ولكنه سيتخطاها كلها وسيعود لحياته ونجاحه وتألقه.