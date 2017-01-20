حظك اليوم برج السرطان ليوم الجمعة 20 يناير 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. علاقتك العاطفية تميل للعقلانية عن ذى قبل

كتبت أسماء زيدان

هو أحد الأبراج المائية ويتسم بالذكاء والحب لبيته وأسرتك وتعلقه بوالدته، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى:

قد تحصل على مكافأة غير متوقعة اليوم، ويجوز منحك ترقية طال انتظارها أو منصب كنت تطمع فى الوصول إليه، ومن المرجح للبعض أن يتركوا وظائفهم الحالية ويحصلوا على أخبار جيدة اليوم.

السرطان على الصعيد العاطفى:

الآن سوف تستطيع أن تسلك سبل أكثر عقلانية ونضج فى علاقة حبك، فأنت ستصل إلى فكرة واضحة عن ما تريد من شريك حياتك، ومستعد للعطاء أكثر من ذى قبل.

السرطان على الصعيد الصحى:

تشعر بأن جلدك جاف اليوم، ولقد تم تجاهل الأشياء التى تشمل الكثير من فيتامين c وE فى النظام الغذائى الخاص بك، عليك أن تشرب كميات سخية من المياه تصل إلى 10 أكواب يوميًا.

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

قد ينتهى بك الأمر إلى الشعور بالإحباط وأنت بحاجة إلى معرفة أن المشورة الخاصة بك تأتى بثمارها الفترة القادمة، لا تتعالى على الآخرين فى تقديم الأفكار الخاصة بك، حتى لا يأتى الموضوع عليك بنتائج عكسية.