حظك اليوم لبرج الحوت الجمعة 20/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..اليوم هو يوم حظك فى العمل

كتبت مى الشامى

نقدم لمولود برج الحوت فى الفترة من 18 فبراير حتى 20 مارس حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يعرف عنه قدرته الكبيرة على جذب تعاطف الآخرين وكسب ودهم ولكن يعيبه أنه لديه غموض.

برج الحوت على الصعيد المهنى:

اليوم هو يوم حظك فى العمل، فعليك أن تحاول التركيز قليلاً، حتى تستطيع أن تغتنم الفرصة الجيدة.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

تمر بأزمة اقتصادية صعبة، ولكن شريك حياتك لن يستطيع أن يتحمل ذلك، كن هادئا وتقبل الأوضاع كما هى.

برج الحوت على الصعيد الصحى:

لا تنتظر أصدقاءك للذهاب إلى "الجيم" للقيام بالتمارين الرياضية، فجسدك له حق عليك اذهب الآن.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

يومك ملىء بالأحداث والتفاصيل، ومن المحتمل أن يطلب منك بعض النصائح، فلابد أن تكون على قدر من التركيز والعقل الكافيين لتقديم النصائح.