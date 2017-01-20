حظك اليوم برج الدلو الجمعة 20/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أداءك المهنى جيد اليوم

كتبت مى الشامى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الدلو على الصعيد العاطفى والصحى والمهنى به بعض التنبؤات للسفر بالخارج.

برج الدلو على الصعيد المهنى:

قد تقدم أداء جيدا اليوم، وبشكل استثنائى فى مكتب، كما أنك من المحتمل أن تتمتع بالثناء والانتباه من رئيسك فى العمل اليوم.

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

فى هذه المرحلة من الزمن قد تنغمس فى الملذات الجسدية فى الغالب، لأنك اليوم شخص متقد وهرموناتك تتحكم بك وأنت لا يمكن أن تقاومها.

برج الدلو على الصعيد الصحى:

عليك رعاية عقلك بدلا من جسمك، ولكن هذا لا يعنى أنك تهمل نفسك بدنياً.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

لا تدع الخمول والكسل يفسد يومك، استدعى طاقتك الإبداعية التى هى فى الأصل طبيعتك، كنت بحاجة إلى العمل من أجل استعادة الانسجام والتوازن فى حياتك الشخصية وحتى فى صحتك، تجاهل الانحرافات حولك وحاول التركيز.