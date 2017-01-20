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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 20 يناير 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 20 يناير 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الجمعة 20 يناير 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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يهتم البعض بمطالعة أخبار الأبراج بشكل يومى، فإذا كنت من ، الذى يتميز أصحابه بأنهم يمتلكون شخصية رومانسية وواقعية في نفس الوقت، ونقدم لمواليد هذا البرج على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

على الصعيد المهنى:

 

يبدو أنك ستعمل فى مشروعك الخاص، وتلجأ لتعليق العمل المهنى لفترة من الوقت، إلا أن ظروف العمل المهنى في حاجة ماسة إليك، واعلم أنك على وشك الحصول على بعض الثروة غير المتوقعة في القريب العاجل.

 

على الصعيد العاطفى:

 

يسيطر كل من الحب والعلاقات الأسرية على حياتك خلال هذه الفترة، وسوف تقضى وقت ممتع مع أطفالك اليوم، وستدرك أهم الأشياء فى حياتك، ما يساعدك على اتخاذ قرار يصيبك بالحيرة منذ فترة طويلة، كما أن قضاء وقت ممتع معهم سيقلل من شعورك بالتوتر.

 

على الصعيد الصحى:

 

الاسترخاء هو أهم شىء يمكنك أن تفعله اليوم، وحاول الاهتمام بنظامك الغذائى، وتجنب تناول الوجبات السريعة، واهتم بالذهاب للطبيب من أجل الاطمئنان على صحتك.

 

توقعات علماء الفلك:

 

اليوم ستتعامل مع إحدى القضايا التى تتطلب منك التحلى بالتفكير المنطقى من خلال مشاعرك وعواطفك، فاعلم أن التمييز بين ما تريده وما هو جيد بالنسبة لك من أهم الأشياء.


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مصر 365

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