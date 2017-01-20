أستاذ روماتيزم: 4 أسباب وراء آلام الركبة و3 طرق للتشخيص والعلاج

كتبت سماح لبيب

أرسل أحد قراء " اليوم السابع " شكواه المرضية من آلام فى الركبة اليسرى إذ يشعر بألم شديد أثناء ثنى الركبة أو صعود السلم ، إضافة إلى أنه يشعر مع الألم بشد قوى فى عضلة السمانة، ولم يتعرض على الإطلاق لأى حوادث أو صدمات ، كما أن عمره 32 عاما ، ووزنه 85 كجم وطوله 182 سم .

أجاب الأستاذ الدكتور أحمد فتحى أبو جمال أستاذ الروماتيزم والمفاصل بطب الأزهر زميل الكلية الأمريكية للروماتيزم، أن الآلام التى يشعر بها المريض فى الجزء الأمامى بمقص الركبة لها العديد من الأسباب ومن الممكن تلخيصها فى 4 نقاط :

1 ارتخاء فى العضلة الرباعية المسئولة عن تثبيت صابونة المفصل ومع الحركة تخرج هذه الصابونة من مكانها وتعود مرة أخرى مما يسبب قفشة وآلم .

2 ضعف فى العضلات مع بعض العيوب الخلقية لو فيه تفلطح فى عظمة الفخذ .

3 وجود خشونة فى صابونة الركبة مما يسبب ألما مع طلوع السلم والسجود أثناء الصلاة .

4 وجود التهاب فى أربطة المفصل ، أو التهاب فى الأكياس الزلالية للمفصل .

3 طرق تحدد التشخيص الدقيق للحالة :

كما أوضح الدكتور أحمد فتحى أبو جمال فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " ، أن التعرف على سبب الآلام لابد من تشخيص الحالة بشكل دقيق ، ولكى نخرج بأسباب الآلم لابد للمريض أن يقوم ببعض الفحوصات أهمها :

1 إجراء آشعة عادية على المفصل فى وضع جانبى ، ووضع سماوى ليحدد إذا كانت الصمولة فيها خشونة ولا لا ، كما سيحدد من خلالها وجود تفلطح فى عظمة الفخذ أو لا .

2 لابد من إجراء فحص موجات صوتيه على الركبة ليظهر وجود أكياس زلالية أو التهاب فى الأربطة .

3 إجراء الفحوصات المعملية من خلال تحليل الدم خاصة تحليل " سرعة الترسيب " الخاص بالكشف عن التهاب المفاصل .

العلاج الأمثل لكل حالة مرضية بعد تشخيصها :

وأضاف أستاذ الروماتيزم والمفاصل بطب الأزهر زميل الكلية الأمريكية للروماتيزم، أن العلاج فى حالة ضعف العضلة الرباعية وارتخاء فى الصابونة يكون من خلال تقوية العضلات وبعض التمارين العلاجية، إضافة إلى تثبيت صابونة الركبة وذلك باستخدام ركبة للمفصل مفتوحة من الأمام .

كما أشار إلى أن علاج الالتهابات أو الخشونة من خلال مضادات الالتهاب مع بعض العلاج الطبيعى الخاص بالألم مثل الموجات الصوتية ، والتنبيهات الكهربائية ، والليزر .