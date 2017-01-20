انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 20-1-2017

سمر العشري

هذه الاسعار لاتشمل المصنعية و سعر المصنعية فى مصر تقريبا 22.5 جنيه مصرى للجرام وهذا أذا جاء عيار 18 542 جنية مصري اليوم يتم حساب ذياده سعر المصنعية ، اليوم بداية تعاملات قد يلاحظ ارتفاع منذ تعاملات أمس تصل حتي الان من 4 الي 8 جنية للجرام عن الأيام السابقة وقد يختلف اسعار الذهب اليوم عن أمس و الانخفاض طفيف في مصر بسعر الذهب ...

سعر الذهب اليوم الجمعة :

سعر عيار ذهب 14 421 جنية مصري

سعر عيار ذهب 18 542 جنية مصري

سعر عيار ذهب 21 632 جنية مصري

سعر عيار ذهب 22 662 جنية مصري

سعر عيار ذهب 24 722 جنية مصري

سعر الجنية الذهب 5,056 جنية مصري

اسعار الاوقية 22,463 بالجنية المصري

سعر الكيلو للذهب اليوم 722,286 بالجنية المصري

شبكةعيونالإخبارية

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