انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 20-1-2017

هذه الاسعار لاتشمل المصنعية و سعر المصنعية فى مصر تقريبا 22.5 جنيه مصرى للجرام وهذا أذا جاء عيار 18 542 جنية مصري اليوم يتم حساب ذياده سعر المصنعية ، اليوم بداية تعاملات قد يلاحظ ارتفاع منذ تعاملات أمس تصل حتي الان من 4 الي 8 جنية للجرام عن الأيام السابقة وقد يختلف اسعار الذهب اليوم عن أمس و الانخفاض طفيف في مصر بسعر الذهب ...
سعر الذهب اليوم الجمعة :
- سعر عيار ذهب 14 421 جنية مصري
- سعر عيار ذهب 18 542 جنية مصري
- سعر عيار ذهب 21 632 جنية مصري
- سعر عيار ذهب 22 662 جنية مصري
- سعر عيار ذهب 24 722 جنية مصري
- سعر الجنية الذهب 5,056 جنية مصري
- اسعار الاوقية 22,463 بالجنية المصري
- سعر الكيلو للذهب اليوم 722,286 بالجنية المصري