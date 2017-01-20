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انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 20-1-2017

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انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 20-1-2017 انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 20-1-2017

هذه الاسعار لاتشمل المصنعية و سعر المصنعية فى تقريبا 22.5 جنيه مصرى للجرام وهذا أذا جاء عيار 18 542 جنية مصري اليوم يتم حساب ذياده سعر المصنعية ، اليوم بداية تعاملات قد يلاحظ ارتفاع منذ تعاملات أمس تصل حتي الان من 4 الي 8 جنية للجرام عن الأيام السابقة وقد يختلف الذهب اليوم عن أمس و الانخفاض طفيف في مصر بسعر  الذهب ...

اليوم الجمعة :

  • سعر عيار ذهب 14 421 جنية مصري
  • سعر عيار ذهب 18 542 جنية مصري
  • سعر عيار ذهب 21 632 جنية مصري
  • سعر عيار ذهب 22 662 جنية مصري
  • سعر عيار ذهب 24 722 جنية مصري
  • سعر الجنية الذهب 5,056 جنية مصري
  • اسعار الاوقية 22,463 بالجنية المصري
  • سعر الكيلو للذهب اليوم 722,286 بالجنية المصري

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