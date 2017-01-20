انخفاض سعر الدولار اليوم الجمعة 20-1-2017

سمر العشري

الان يوجد انخفاض في جميع البنوك بعد ارتفاع أمس وحتي الان داخل البنوك التعاملات ضعيفة جدا في أسعار الدولار في البنوك وهذا يؤدي الي رفع البنوك لسعر عن تعاملات اليوم بنك مصر إيران سعر الشراء، ليصل إلى 18.90جنيه ، اما البنك بنك مصر هو الأقل في سعر البيع .

سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك المصرية :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :

بنك مصر إيران 18.90 18.99

البنك المصري الخليجي 18.85 18.95

البنك الأهلي الكويتي 18.83 18.87

مصرف أبوظبي 18.82 18.95

بنك تنمية الصادرات 18.80 18.85

المصرف المتحد 18.80 18.90

بنك التعمير والإسكان 18.80 18.95

بنك الإسكندرية 18.76 18.79

بنك البركة 18.75 18.95

بنك كريدي أجريكول 18.70 18.95

البنك الأهلي اليوناني 18.70 18.85

البنك المركزي 18.68 18.86

بنك الشركة المصرفية 18.65 18.90

بنك بلوم مصر 18.65 18.75

البنك العربي الأفريقي 18.65 18.80

البنك التجاري الدولي 18.65 18.75

بنك القاهرة 18.65 18.80

بنك قناة السويس 18.65 18.90

بنك عود 18.65 18.80

بنك مصر 18.50 18.60

البنك الأهلي المصري 18.50 18.60

بنك فيصل 18.45 18.60

بنك الائتمان الزراعى 18.10 18.25

سعر الدولار اليوم الجمعة فى السوق السوداء :

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء بعد رفع البنك المركزي يده عن سوق الصرف ليسجل أسعار الدولار اليوم في البنوك أسعار مختلفة حسب حجم المطلوب من البنك، أسعار الدولار اليوم في مصر الجمعة 20/1/2017 بجميع المناطق السوق السوداء تسجل ارتفاع أسعار الدولار 19.50 والأسهم تشير إلى استمرار الارتفاع في الأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع الحالي .

شبكةعيونالإخبارية

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