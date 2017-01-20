ضبط عاطل أثناء ذبحه 4 حمير وسلخ جلودها بالمقابر الجديده بالمحلة

الغربية - مصطفى عادل

تمكن ضباط مباحث قسم ثالث المحلة بمحافظة الغربية من ضبط عاطل أثناء قيامه بذبح وسلخ 4 حمير داخل المقابر الجديدة بالطريق الدائرى المحلة- المنصورة، وتم اقتياده للقسم والتحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير امن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة بتمكن الرائد احمد عبد الشافي رئيس مباحث القسم والقوة المرافقه له من ضبط المتهم " فريد . م.ا" بعد ورود بلاغ من أحد الأهالى بقيامه بذبح عدد من الحمير بالمقابر الجديدة، وعلى الفور انتقل رئيس مباحث القسم لمكان ضبط المتهم اثناء ذبحه وسلخه 4 حمير وتم اقتياده للقسم والتحفظ على الحمير بمعرفه مديرية الطب البيطري تحت اشراف الدكتور حاتم كمال انور وكيل وزاره الطب البيطري بالغربية.

واعترف المتهم بذبحه للحمير لسلخ جلودها لبيعها، وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق .