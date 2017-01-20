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ضبط 3 أطنان أرز وزيت طعام داخل مخزن غير مرخص فى قنا

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ضبط 3 أطنان أرز وزيت طعام داخل مخزن غير مرخص فى قنا ضبط 3 أطنان أرز وزيت طعام داخل مخزن غير مرخص فى قنا

>قنا - هند المغربى

تمكنت قوة من مباحث بمديرية أمن قنا برئاسة المقدم تامر الحفناوى من ضبط 3 أطنان أرز وزيت طعام واتهام صاحب محل بقالة باحتكارها وتخزينها داخل مخزن غير مرخص بمركز قوص.

 

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا من العميد محمد هندى مدير المباحث يفيد ضبط 2 زيت طعام وطن أرز و350 كيلو جرام سكر، بالإضافة إلى 2500 علبة سجائر و500 باكو معسل بإجمالى 500 كيلو جرام بدون فواتير، واتهام "أحمد.م.أ" 37 سنة صاحب محل بقالة باحتكار الكميات السابقة داخل مخزن غير مرخص وحبسها عن التداول تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.


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مصر 365

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