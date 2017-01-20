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التضامن الاجتماعى بدمياط تطلق مشروع تحسين سبل المعيشة للاجئين السوريين

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التضامن الاجتماعى بدمياط تطلق مشروع تحسين سبل المعيشة للاجئين السوريين التضامن الاجتماعى بدمياط تطلق مشروع تحسين سبل المعيشة للاجئين السوريين

>دمياط-معتز الشربينى

 

قالت مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، إنه تم توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع تحسين سبل المعيشة للاجئين السوريين والمجتمع الدمياطى المضيف، من خلال أنشطة توليد الدخل، بين منظمة بلان إنترناشيونال وجمعية المجمع الخيري بالسنانية وهى الجمعية المنفذة للمشروع، حيث يستهدف المشروع 400 شاب وفتاة منهم 320 سوري، و80 مصرى.

وتبلغ ميزانية المشروع 380 ألف جنيه، إلى جانب تقديم منح لـ350 شاب وفتاة بمتوسط 4500 جنيهاً لكل حالة، وسوف يتم نشر تفصيلات المشروع بطريقة أوسع قبل البدء في تنفيذه من خلال الجمعية.

 


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