بالصور.. أجهزة حى العجمى تضبط مواطنا يهدم المقابر بدون ترخيص

الاسكندرية جاكلين منير

قام حى العجمى غرب الإسكندرية برئاسة علاء يوسف رئيس الحى، بضبط أحد المواطنين يقوم بهدم بعض القبور بدون ترخيص، أثناء المرور الميدانى لمدير إدارة الأزمات بحى العجمى بطريق أم زغيو، وتفقد الحالة داخل مقابر أم زغيو، تبين هدم بعض المقابر بدون ترخيص بواسطة أحد المواطنين يدعى أنه مفوض من قبل أحد الجمعيات الخيرية.

وتم إيقافه وتحرير محضر بقسم شرطة الدخيلة وإبلاغ النيابة العامة وتم التحقيق المبدئى مع كل من مدير إدارة الجبانات بالحى ومشرف بالإدارة والحارس الخاص بهذه المقابر، وتم عرضهم على النيابة العامة، التى أصدرت قرارها بإخلاء سبيلهم بضمان وظيفتهم وقيام القسم بضبط وإحضار الشخص الذى يدعى أنه مفوض من قبل الجمعية.

يأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية لجميع رؤساء الأحياء بضرورة التصدى للمخالفين وتطبيق أحكام القانون على كل من تسول له نفسه العبث بحياة المواطنين وممتلكاتهم.