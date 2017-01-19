حسن شحاتة: المنتخب يضم "موهوبين" لكن الخبرة قليلة.. وينقصه حسام غالى

كتب أحمد عبد الرحمن

قال حسن شحاتة، المدير الفنى للمنتخب الوطنى السابق، إن فريق المنتخب الحالى فى الجابون محظوظ لأن به مواهب كثيرة لكن الخبرة قليلة جداً، موضحاً أن اللاعبين الذين كان يتمنى أن يكونوا معه أثناء تدريبه للمنتخب هم محمد صلاح ورمضان صبحى، موضحاً أن استمرار عصام الحضرى "حاجة عظيمة".

وأشار شحاتة، خلال لقائه مع الإعلامية "لميس الحديدى"، على فضائية "CBC"، إلى أن "كوبر" المدير الفنى للمنتخب، يعتمد على الطريقة الدفاعية، مؤكداً أن هذه الطريقة "تصيبنا بالقلق".

ورفض "المعلم" تقديم نصيحة لـ"كوبر"، معلقاً :"كل شيخ وله طريقة"، مطالباً اللاعبين باللعب بروح الانتماء لأنها تعوض عن نواقص كثيرة بهم.

وأوضح أن المنتخب خطى خطوة كبيرة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيراً إلى أنه كان يجب أن يكون حسام غالى ضمن تشكيلة المنتخب، مضيفا " هو عصبى ، لكنه كان سيصبح قائداً جيداً للفريق".