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بالصور .. الجمهور المصري نكهة بطولة كأس العالم العسكرية بمسقط

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بالصور .. الجمهور المصري نكهة بطولة كأس العالم العسكرية بمسقط بالصور .. الجمهور المصري نكهة بطولة كأس العالم العسكرية بمسقط

>رسالة مسقط – محمد سعد تصوير – محمد المحجوب

للمرة الثانية على التوالي أبهر جمهور الجالية المصرية بسلطنة عمان الجميع من خلال تشجيعهم المستمر لمنتخب العسكري فى مباراته اليوم مع نظيره الكندي فى بطولة كأس العالم العسكرية التى تقام فى سلطنة عمان حالياً .

 

ومن المعروف أن الجمهور أحد الأسباب الرئيسية في فوز الفرق وفي مختلف الألعاب لما يمثله الحضور الجماهيري من دعم كبير للاعبين داخل الملعب من خلال التشجيع طوال فترات المباراة، ويعتبر الجمهور المصري منذ بداية بطولة كأس العالم العسكرية فى سلطنة عمان هو الأبرز والأكثر تأثيرا في نتائج فريقهم ، من خلال الدعم والحضور المتواصل من كل ولايات السلطنة.

 

 

وشهدت مباراة  المصري العسكري مع منتخب كندا العسكري مساء اليوم والتى انتهت بفوز المنتخب المصري بأربعة أهداف نظيفة حضوراً جماهيرياً غفيرا.. لفت انتباه الحضور ووسائل الإعلام التى تسابقت على التقاط الصور لهم.

 

 

وكعادتها احتشدت جماهير الجالية المصرية قبل المباراة بوقت كبير وقامت بتزيين المدرجات بالأعلام المصرية والرسم على الوجوه، وتنسيق المدرجات بأعلام مصر التى ملأت المدرجات، إلى جانب ارتداء قبعات وملابس علم مصر، وشجعوا منتخبهم العسكري طوال المباراة، ما أعطى دفعة من الحماس للاعبى منتخبهم، وكانت النتيجة فوز المنتخب العسكري بأربعة أهداف نظيفة إلى جانب الفرص العديدة الضائعة .

 

حضر المباراة صبري مجدي صبري سفير مصر لدى سلطنة عمان، واللواء مجدي اللوزي رئيس جهاز الرياضة بالقوات المسلحة المصرية، والعقيد أركان حرب شريف عبدالله عامر ملحق الدفاع المصري بسلطة عمان والمستشار السياسي طارق نبيل أحمد، والمستشار الثقافي عزت عبد النبي، وعدد من رموز الجالية المصرية ومسئولي القوات المسلحة العمانية، إلى جانب جماهير غفيرة من أبناء الجالية المصرية فى السلطنة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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مصر 365

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