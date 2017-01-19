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وكالة: عودة معتقل سعودى من جوانتانامو إلى المملكة

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وكالة: عودة معتقل سعودى من جوانتانامو إلى المملكة وكالة: عودة معتقل سعودى من جوانتانامو إلى المملكة

>رويترز

قالت وكالة الأنباء الرسمية، إن مواطنًا سعوديًا كان محتجزًا فى السجن العسكرى الأمريكى فى خليج جوانتانامو، عاد إلى المملكة، اليوم الخميس.

ونقل بيان عن متحدث باسم وزارة الداخلية، قوله: "فى إطار الجهود الرامية لاستعادة السعوديين الموقوفين خارج المملكة، فقد تم بتوفيق الله تعالى استعادة المواطن جبران بن سعد بن وازع القحطانى، من معتقل خليج جوانتانامو، ووصوله إلى المملكة، مساء اليوم الخميس."

وكان قد سعى الرئيس الأمريكى باراك أوباما، لتقليص عدد نزلاء السجن الواقع فى كوباـ قبل أن يترك السلطة، غدًا الجمعة.


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مصر 365

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