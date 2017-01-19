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28 يناير .. محمد رجب يبدأ تصوير «العودة»

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28 يناير .. محمد رجب يبدأ تصوير «العودة» 28 يناير .. محمد رجب يبدأ تصوير «العودة»

محمد رجب

كتب: هاني صابر

أعلنت الجهة المنتجة لمسلسل “العودة”، الذى يقوم ببطولته الفنان محمد رجب، انطلاق تصويره يوم 28 يناير الجاري، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، بحسب بيان صحفي صادر منها.

وتعد عودة “رجب” من خلال هذا المسلسل بعد غياب لمدة ثمان سنوات عن الدراما التيلفزيوني، ويدخل في انتاج المسلسل  شركتي “إعلام المصريين” لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة و” للسينما” لكامل أبوعلي.

المسلسل تدور أحداثه حول أسرة مصرية مكونة من خمسة إخوة، كل منهم يتعرض لصراع حاد فى حياته وتصل الصراعات إلى أقصاها عندما تتأثر حياة كل منهم بسبب بعضهم البعض، وعلى حافة التفكك يحاول الجميع لم الشتات من أجل العودة.

ويشارك في بطولته كل من خالد سليم، ومحمد الشقنقيري، وكريم أبوزيد، وبوسي، وخالد زكي، وإيمى سالم، وميريهان حسين، وإيمان العاصي، والفنان السورى جهاد سعد، وياسر على ماهر، والوجه الجديد التونسية ساندرا، ومن تأليف أحمد ياسين، وتقوم بكتابة السيناريو شهيرة سلام، وهو من إخراج عبد العزيز حشاد.

 

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