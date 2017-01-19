سوريا تتأهل للمرحلة الثانية وتواجه مصر السبت المقبل ببطولة كأس العالم العسكرية

مسقط – محمد سعد

أسفرت نتائج مباريات بطولة كأس العالم العسكرية لكرة القدم والتي تقام منافساتها هذه الأيام في سلطنة عمان وتستمر حتى ٢٨ يناير الجاري عن تأهل المنتخب السوري إلى المرحلة الثانية من البطولة بعد فوزه اليوم ١/ صفر على المنتخب البولندي على استاد الشرطة الرياضي بالوطية على حساب المجموعة الثالثة، وفي نفس المجموعة وعلى نفس الملعب حقق المنتخب المصري فوزاً كبيرا على كندا بنتيجة ٤/ صفر .

أما على مستوى المجموعة الثالثة أقيمت مباراتان على استاد السيب الرياضي حقق المنتخب القطري فوزاً على أيرلندا ٣/ صفر ليتأهل للمرحلة الثانية أيضا، كما فاز منتخب مالي على أمريكا ٤/ صفر، وسوف يلتقي يوم غد منتخبنا الوطني العسكري مع نظيره الفرنسي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، الذي يسعى لخطف صدارة المجموعة الأولى والذي يتصدر المجموعة برصيد ٤ نقاط و يتقدم بفارق الأهداف عن المنتخب البحريني الذي سيلاقي أيضاً منتخب غينيا على استاد الشرطة الرياضي .

وفي المجموعة الثانية سيلتقي منتخب كوريا الشمالية مع نظيره الجزائري بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر والمنتخب الألماني مع نظيره الإيراني على استاد السيب الرياضي.