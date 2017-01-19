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أخبار الرياضة اليوم الخميس 19 / 1 / 2017.. كوبر للاعبى المنتخب: الفوز على أوغندا أو الخروج من البطولة

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أخبار الرياضة اليوم الخميس 19 / 1 / 2017.. كوبر للاعبى المنتخب: الفوز على أوغندا أو الخروج من البطولة أخبار الرياضة اليوم الخميس 19 / 1 / 2017.. كوبر للاعبى المنتخب: الفوز على أوغندا أو الخروج من البطولة

>كتب أحمد سمير

شهدت الرياضة المصرية أخبارا عدة اليوم الخميس 19/1/2017 خاصة فيما يتعلق ببعثة منتخب لكرة القدم فى الجابون، وكان من أبرزها توصيل كوبر المدير الفنى الأرجنتينى لمنتخب مصر رسالة لعناصر خلال المحاضرة الفنية، مفادها ضرورة الفوز على منتخب أوغندا فى المباراة المقبلة أو الخروج من البطولة .

 

كوبر للاعبى المنتخب: الفوز على أوغندا أو الخروج من البطولة

 

عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، محاضرة فنية للاعبيه ، استعدادا لمواجهة أوغندا المقرر لها السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا بالجابون.

 

ناجى لـ"منتقديه" بعد إصابة حراس المنتخب: "أنا موسوعة فى التدريب"

 

وانتقد مدرب حراس مرمى المنتخب، من يهاجمه ويحمله سبب إصابة إكرامى وأحمد الشناوى الذى أستبعد من بطولة الجابون بسبب الإصابة بمزق، قائلاً: "أنا مدرب بقالى 26 سنة وعندى موسوعة فى تدريب الحراس من الناشئين حتى المنتخب الأول، ولا يصح بعد هذا العمر أن يتم توجيه اتهامات لتدريب الحراس فى المران أنها السبب وراء إصابتهم.

الأهلى يرفع عقد أحمد فتحى لـ5 ملايين جنيه ويتساوى بغالى

 

قرر مسئولو النادى الأهلى تعويض أحمد فتحى لاعب الفريق ماليًا بعد رفض العرض المغرى الذى تلقاه مؤخرًا من نادى اتحاد جدة السعودى للإعارة لمدة ستة أشهر.

عمر جابر يغادر مران المنتخب بعد كدمة في الرأس

 

غادر عمر جابر ظهير أيمن المنتخب وبازل السويسرى مران الفريق منذ قليل، بعدما تعرض لإصابة فى رأسه، أثناء تدريبات المنتخب اليوم استعدادًا لمواجهة أوغندا المقرر لها السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليًا بالجابون.

بالصور.. إكرامى يجتاز الكشف الطبى بالكرة استعدادًا لأوغندا والشناوى يكتفى بالمشى

 

شهد تدريب منتخب مصر الأول استعدادًا لمواجهة أوغندا يوم السبت المقبل فى الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية، تدريبات خاصة لشريف إكرامى حارس الفراعنة الذى قام بالجرى حول الملعب أكثرة من مرة، قبل أن يخضع لتدريبات الكرة مع أحمد ناجى مدرب حراس المرمى.

مباراة السوبر على " on sport" وأبو ظبى الرياضية

 

أنهى مسئولو شركة بريزنتيشن الراعية لاتحاد الكرة، الاتفاق مع قناتى " on sport" وأبو ظبي الرياضية لإذاعة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها 10 فبراير المقبل في الإمارات.

تعرف على تفاصيل عقد باسم مرسى الجديد مع الزمالك.. والبند المرفوض

 

وقع باسم مرسى مهاجم الزمالك على عقود التجديد للقلعة البيضاء فى الجلسة التى عقدها مع فاروق جعفر نجم الفريق الأسبق بمنزل الأخير .

بالفيديو.. المنتخب العسكرى يدك حصون كندا برباعية دون رد

 

حقق المنتخب العسكرى المصرى فوزاً كبيرا على نظيره الكندى بأربعة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب الشرطة،  فى الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بكأس العالم العسكرية بسلطنة عمان فى الفترة من 15 يناير وحتى 29 من الشهر ذاته.

كأس العالم لليد.. فوز تونس وروسيا فى مونديال فرنسا

 

فاز منتخب تونس لكرة اليد على أنجولا بنتيجة  43 / 34 فى إطار مباريات تاسع أيام كأس العالم الذى تستضيفه فرنسا حاليا و يستمر حتى يوم 29 يناير الجارى ، ضمن منافسات المجموعة الثانية .

آخر كلام.. الأهلى يرفض احتراف ميدو جابر فى يناير

 

أغلق النادي الأهلي بشكل نهائي ملف رحيل ميدو جابر صانع ألعاب الفريق عن القلعة الحمراء خلال يناير الجاري بعد أن تلقى اللاعب عروضا من ، أبرزها من ناديي الوحدة والرائد.


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مصر 365

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