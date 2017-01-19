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السنغال تفوز على زيمبابوي وتتأهل رسميًا لربع نهائي أمم إفريقيا

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السنغال تفوز على زيمبابوي وتتأهل رسميًا لربع نهائي أمم إفريقيا السنغال تفوز على زيمبابوي وتتأهل رسميًا لربع نهائي أمم إفريقيا

حقق السنغالى، فوزًا مستحقًا على نظيره زيمبابوى بهدفين نظيفين خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب “فرانسفيل”، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا فى الجابون، بذلك يصبح المنتخب السنغالى أول فريق يتأهل إلى ربع نهائى البطولة بعد الوصول للنقطة 6 بعد فوزين متتاليين، حيث سبق له الفوز فى المباراة السابقة على حساب منتخب تونس بنفس النتيجة، بصرف النظر عن مباراتى الجولة الأخيرة للمجموعة.

وأهدى ساديو مانى المنتخب السنغالى الهدف الأول فى الدقيقة 10، قبل أن يضيف هنرى سايفت الثانى فى الدقيقة 13 عن طريق ركلة حرة مباشرة.

وبهذه النتيجة احتل منتخب السنغال صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ليتأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائى، بعد هزيمة فريقين بالمجموعة، فيما خسرت الجزائر أمام تونس اليوم.

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