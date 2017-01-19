ترامب يضع إكليلا من الزهور بمقبرة " أرلينجتون" الوطنية ضمن مراسم تنصيبه

كتب: هاشم الفخرانى

وضع الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إكليلا من الزهور فى مقبرة أرلينجتون الوطنية الواقعة بولاية فيرجينيا ضمن مراسم حفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

ويعرف عن هذه المقبرة الشهيرة أنها يدفن فيها القتلى من العسكريين فى الحروب الأمريكية ، بدءاً من الحرب الأهلية الأمريكية وحروب سابقة مثل حرب فيتنام وافغانستان والعراق.

ودفن بالمقبرة عظماء الولايات المتحدة الأمريكية من المدنيين واللذين منهم (جون كينيدي- جاكلين كينيدى - روبرت ماكنامارا- إدموند موسكي - هيلين تافت).

يذكر أن " ترامب" سيتولى مهام منصبه رسمياً بعد غدا السبت ليصبح الرئيس رقم 45 الذى يسكن البيت الأبيض.